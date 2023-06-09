Магазины Adidas могут снова открыться в России Mash: магазины Adidas могут открыться в России 1 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Adidas готовится к возвращению на российский рынок, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, открытие магазинов планируется 1 ноября 2023 года, набор сотрудников начнется в начале осени.

Компания подписала контракт с ливанской Daher, которая недавно открыла магазины Maag (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear). На данный момент в России осталось 120 магазинов Adidas.

Ранее стало известно, что турецкая сеть FLO Retailing, выкупившая российскую часть бизнеса Reebok, и ливанская группа Daher Group хотят выкупить сеть Adidas. Покупатель должен будет сделать ребрендинг.

В марте 2022 года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре приняла решение окончательно уйти из страны. Всего у Adidas в России было более 150 торговых точек. Согласно отчету по итогам 2022 года, Adidas понесла убытки более чем в €100 млн после ухода из России. Эксперты заявляли, что дефицит товаров будет нивелирован за счет параллельного импорта.