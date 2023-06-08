Новые владельцы российских Zara и Reebok хотят купить магазины Adidas

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкая сеть FLO Retailing, выкупившая российскую часть бизнеса Reebok, и ливанская группа Daher Group, владеющая магазинами российской Zara, хотят выкупить сеть Adidas в России, пишет газета «Ведомости». Закрытие сделки ожидается к осени, а покупатель должен будет сделать ребрендинг.

Представитель головной компании Adidas при этом не опроверг информацию о том, что компания ищет покупателя и ведет переговоры с FLO Retailing и Daher Group.

Приоритет для Adidas сейчас — ответственный подход к процессу и поддержка сотрудников и партнеров, которых затрагивает это решение, — заявил представитель Adidas.

В марте 2022 года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре приняла решение окончательно уйти из страны. Всего у Adidas в России было более 150 торговых точек. Согласно отчету по итогам 2022 года, Adidas понесла убытки более чем в €100 млн после ухода из России. Эксперты заявляли, что дефицит товаров будет нивелирован за счет параллельного импорта.