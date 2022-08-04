Adidas потерял более €100 млн после ухода из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый спортивный магазин Adidas в торговом центре «Вегас»

Немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров Adidas понесла убытки более чем в €100 млн после ухода из России, пишет АБН. Об этом стало известно из отчета компании.

Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой деятельности на территории РФ более чем в €100 млн только за первое полугодие. О закрытии торговых точек компания объявила 9 марта. Жителям России также был закрыт доступ к сайту и приложению.

Независимый FMCG-аналитик Александр Анфиногенов заявил, что возвращения цен на одежду к докризисному уровню ожидать не стоит. Однако он считает, что такие изменения не будут восприниматься россиянами критично. Эксперт добавил, что стоит ждать возвращения зарубежных компаний, в том числе Adidas, после смягчения антироссийской риторики на Западе. До этого времени, дефицит товаров будет нивелирован за счет параллельного импорта, заверил аналитик.

Ранее сообщалось, что финские компании потеряли €3,5 млрд вследствие того, что ушли с рынка России на фоне западных санкций. В частности, серьезно пострадала финская машиностроительная компания Wärtsilä, которая занимается производством оборудования для морского и энергетического рынков.