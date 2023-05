Adidas, Zara, Uniqlo: как они меняются после «ухода» из России Во что превращаются их магазины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня, 2 мая, стало известно, что Adidas может продать свое российское подразделение другой иностранной компании. Какой именно, пока неизвестно. Тем не менее на примере аналогичной продажи российского Reebok турецкому бренду уже можно представить, как рискует поменяться ассортимент магазинов. Также NEWS.ru расскажет, как уже поменялись магазины Zara и Uniqlo после «ухода» из России.

Что происходит с Adidas

В марте прошлого года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре решила окончательно уйти из страны. Однако такие процессы не происходят быстро. И сегодня, 2 мая, «Коммерсант» сообщил, что немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров думает передать свое российское подразделение — ООО «Адидас» — иностранному инвестору.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конкретики пока нет, но многие сравнивают эту ситуацию с уже состоявшейся год назад продажей российских магазинов Reebok турецкому холдингу FLO Retailing. В Турции в магазинах FLO, в том числе в аутлетах, продают и кроссовки Adidas, Nike, Puma, и ботинки британского бренда U.S. Polo, и итальянскую обувь для сложных погодных условий Lumberjack. В России в этих же турецких магазинах, только уже под названием Sneakerbox, продают все те же Adidas, Lumberjack, Nike, Puma и U.S. Polo, а еще Reebok, New Balance и обувь ранее не получивших широкой известности брендов. При этом Sneakerbox позиционирует себя как магазин именно оригинальных марок.

Поэтому, если ООО «Адидас» продадут этому или другому турецкому холдингу, можно представить, что примерно всё то же самое появится и на месте его закрывшихся магазинов.

Что случилось с Zara

А совсем недавно, 30 марта, российские власти одобрили сделку по продаже испанским ретейлером Inditex Group своей российской компании «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ»). Покупателем стал Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», сообщил РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Как пишет издание, компания с таким же названием зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах. Тогда же в России пообещали открыть новые магазины под названиями Maag, Dub, Vilet и Ecru.

Напомним, в группу Inditex входят такие бренды, как Zara, Pull & Bear, Bershka и Massimo Dutti. В марте прошлого года эти магазины были временно закрыты. А в конце прошлого года Inditex планировал продать ближневосточной инвестиционной компании Daher Group 245 из 514 своих магазинов. Оставшиеся 269 точек планировалось закрыть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Связаны ли как-то между собой Daher Group и Fashion And More Management DMCC или это два разных покупателя, неясно.

Однако обещанные магазины Maag, Dub, Vilet и Ecru уже открываются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Как уточнял ТАСС, первые Dub и Vilet открылись в «Мега Химки» и «Мега Дыбенко». А в мае — июне еще около 50 магазинов четырех брендов появятся в десяти городах присутствия ТЦ «Мега». В том числе — в Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Омске, Уфе, Казани и Екатеринбурге.

Корреспондент светской хроники «Коммерсанта» Евгения Милова уже поделилась своим опытом посещения флагманского магазина Maag. И, несмотря на заверения о том, что ближневосточные продавцы будут предлагать свою продукцию, а не ту же «Зару», Милова увидела в магазинах именно последнюю. Просто с другими этикетками и родом из Бангладеш.

«Руку мастера ни с чем не спутать. И понятно, что у гиганта, обновляющего ассортимент каждые две недели по всему миру, хватило мощностей на сочинение и производство условно отдельной коллекции для отдельного региона. Пока всего не очень много — посмотрим, как будет дальше. Футболки и джинсы на месте», — заметила Милова.

Куда переехал Uniqlo

За прошедший год от бренда было очень много противоречивых новостей. Сразу после начала спецоперации на Украине, 7 марта, глава крупнейшего ретейлера Азии Fast Retailing, владеющего брендом одежды Uniqlo, Тадаси Янаи заявил, что все 50 магазинов продолжат работу в России. «Одежда — это жизненная необходимость. У народа России есть такое же право на жизнь, как и у нас», — говорил Янаи. Компания также призывала страны выступить против боевых действий.

Однако уже 10 марта Uniqlo объявила о временной приостановке работы в России. «Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Но в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации», — сказано в заявлении компании.

До 1 февраля этого года сеть должна была окончательно закрыть почти все свои магазины. «Известия» сообщали, что в России может остаться лишь до пяти торговых точек марки. Чуть позже источник «Коммерсанта» на рынке недвижимости утверждал, что японская сеть может полностью уйти из России. Другой анонимный собеседник издания говорил, что Uniqlo раздумывала над полным уходом из РФ еще осенью 2022 года, но изначально планировалось закрыть только нерентабельные точки.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как бы то ни было, но еще в октябре товары бренда Uniqlo появились на маркетплейсе Lamoda. Там в беседе с ForbesLife подтвердили: это оригинальная продукция Uniqlo, авторизованная официальным представительством бренда на территории России. В пресс-службе Uniqlo в России также сообщили, что это пилотный проект и что в его рамках продается коллекция этого года и одежда, ввезенная в страну до приостановки бизнеса.

На тот момент на Lamoda было 608 товаров Uniqlo, включая женскую, мужскую и детскую одежду и обувь, а также аксессуары. Uniqlo и Lamoda тогда воздержались от комментариев о дальнейшем сотрудничестве. Казалось, что это временная мера для продажи старых коллекций. Но нет — сейчас на российском маркетплейсе представлено уже 2386 товаров японской марки.

До этого сервис заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping тоже начал привозить в Россию товары Uniqlo из Польши. Кроме того, эти товары появились на платформе Ozon. Однако в пресс-службе Uniqlo в России заявили, что продукция на Ozon и CDEK.Shopping не была авторизована официальным представительством компании и не имеет никакого отношения к бренду.