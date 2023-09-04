Экономист заявил о больших проблемах «Макдональдса» при возвращении в РФ Экономист Потапенко предрек «Макдональдсу» трудности при возвращении в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» столкнется с большими трудностями, в случае ее гипотетического возвращения в Россию, рассказал в беседе с NEWS.ru экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко. По его словам, ни одной ушедшей из России компании ничего не мешает вернуться в страну, однако этому может воспрепятствовать российское правосудие.

По его словам, бизнес внутри России ведется в «классическом африканском стиле», поскольку компании передаются «просто потому, что должны быть переданы». Потапенко убежден, что такие действия демонстрируют незащищенность права собственности в России.

Когда «Макдональдс» вернется, ему много чего надо будет перекапывать заново. Это относится ко всем видам бизнеса. Я понимаю, что российский менеджмент прекрасен и удивителен, но почему есть зарубежные компании, которые работают в мире и нет ни одной российской компании, которая работает в мире, — сказал он.

Ранее стало известно, что американский бренд батареек Duracell вновь вернется на российский рынок. Продукция бренда появится в магазинах под новым названием и с более высокими ценами. Также будет изменен символ компании — розовый антропоморфный кролик. Его заменят на медведя.