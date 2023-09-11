Названы сроки открытия обновленных магазинов Decathlon в России Евтухов: обновленные магазины сети Decathlon откроются в России до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновленные магазины сети Decathlon начнут открываться в России до конца 2023 года, сразу же после передачи бизнеса новому владельцу, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже активов несколько месяцев назад, сейчас идет процесс передачи собственности.

Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться, — сказал Евтухов.

Также замглавы Минпромторга рассказал, что руководство Adidas пока не представило покупателя активов в России. Он отметил, что вопрос продажи бизнеса является чувствительным для предпринимателей и те могут долго хранить в секрете своих потенциальных партнеров и сведения о них.

Как сообщалось ранее, магазины спортивных товаров Decathlon вновь откроются в России в октябре 2023 года. Известно, что заведение получит новое название, также будет изменен ассортимент.

До этого сообщалось, что турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют приобрести российские активы французской сети Decathlon. По словам гендиректора аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, бизнес Decathlon в России оценивается в 13–15 млрд рублей. Decathlon решил полностью продать бизнес в России после объявления военной операции на Украине в 2022 году.