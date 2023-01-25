Французская сеть Decathlon намерена продать бизнес в России РБК: французская сеть Decathlon намерена продать бизнес в России

Фото: Job/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Сеть, пришедшая в Россию в 2006 году, надеется продать весь бизнес целиком, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что весной 2022 года у Decathlon было в России 57 магазинов, в настоящее время их осталось 28. После начала Москвой спецоперации на Украине и последующими за этим западными санкциями компания приостановила поставки товаров на российский рынок. При этом закрылись все магазины.

По подсчетам консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тысяч кв. м коммерческой недвижимости. Также компания имеет офисные и складские помещения. По словам гендиректора аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, бизнес Decathlon в России оценивается в 13–15 млрд рублей.

Ранее экономист Петр Заборцев заявил, что государство должно взять на себя роль организатора экономической трансформации, чтобы восстановить активность российского бизнеса. По его словам, предпринимательская инициатива неизбежно затухает в условиях неопределенности из-за украинского конфликта. Если в такой момент власть будет руководствоваться принципом «просто дать свободу бизнесу, и он все решит», угасание его активности неизбежно, уверен эксперт.