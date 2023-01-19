Экономист назвал способ восстановить активность бизнеса в России Экономист Заборцев: государство должно организовать трансформацию российской экономики

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Государство должно взять на себя роль организатора экономической трансформации в текущих условиях, чтобы восстановить активность российского бизнеса, заявил в беседе с ФБА «Экономика Сегодня» экономист Петр Заборцев. По его словам, предпринимательская инициатива неизбежно затухает в условиях неопределенности из-за украинского конфликта. Если в такой момент власть будет руководствоваться принципом «просто дать свободу бизнесу и он все решит», угасание его активности неизбежно, уверен эксперт. Он подчеркнул, что в этот момент государство должно взять инициативу в свои руки и преобразовать российскую экономику, а не «прятаться за спину бизнеса».

Если вы ограничитесь ожиданием активности бизнеса в условиях конфликта, то наверняка получите в лучшем случае медленное угасание созидательной активности <...> Если же государство возьмет на себя направляющую роль, начнет громко и четко обозначать новые правила на рынках, перспективы, начнет создавать цепочки передела, цепочки спроса — все это вдохнет уверенность в участников рынка, — сказал Заборцев.

Экономист отметил — тот факт, что инициатива 22,5% компаний из малого и среднего бизнеса, которые планируют выпускать новые виды продукции, не должна быть «криком в пустыне». По его словам, таких предпринимателей нужно поддерживать, именно на них нужно ориентироваться. Эксперт подчеркнул — власти должны поддерживать бизнес не только специальными налоговыми режимами, но также направляя и развивая энтузиазм предпринимателей.

Группа депутатов фракции «Новые люди» ранее внесла в Госдуму законопроект о праве на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, а также для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств. Эти лица могут быть освобождены от мобилизации, если не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.