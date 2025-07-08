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08 июля 2025 в 17:17

В одном из российских регионов загорелся магазин «Светофор»

В городе Моздоке загорелся магазин «Светофор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Моздоке в Северной Осетии загорелся магазин «Светофор», сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. Пострадавших нет, из помещения эвакуировали 60 человек. В тушении участвуют 33 спасателя, задействовано девять единиц техники.

По имеющейся информации, горит магазин «Светофор». <...> Площадь возгорания оценивается в 1000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 9,1 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений.

До этого на петербургском лакокрасочном заводе в Калининском районе произошло возгорание. Пожар начался на территории производственно-складского здания. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. МЧС привлекло к ликвидации пожара 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

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