Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону превысила девять тысяч квадратов

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону превысила девять тысяч квадратов МЧС: площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 9,1 тысячи кв. м

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 9,1 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в своем Telegram-канале. По данным спасателей, огонь быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений. Возгорание тушат более 130 человек, задействовано 44 единицы техники.

Площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри складов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что крупный склад и офисное здание загорелись на улице Орской в Ростове-на-Дону. Тогда площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров.

До этого один из складов в Екатеринбурге охватил мощный пожар. Полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, произошло частичное обрушение кровли складского здания. Пожар тушили 36 сотрудников регионального МЧС.

В конце июня сообщалось о пожаре в московском ТЦ «Мегаполис». Возгорание зафиксировали в помещении на третьем этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек.