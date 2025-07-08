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08 июля 2025 в 15:53

Склад и офис горят на двух тысячах «квадратов»

МЧС: склад и офисное здание горят в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Крупный склад и офисное здание загорелись в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. ЧП случилось на улице Орской, пожар охватил 2,2 тысячи квадратных метров. Пожарные пока не локализовали возгорание.

По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечены более 50 человек и 19 единиц техники, — говорится в публикации.

7 июля один из складов в Екатеринбурге охватил мощный пожар. Полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, произошло частичное обрушение кровли складского здания. Над тушением пожара работали 36 сотрудников регионального МЧС. Было задействовано 16 единиц спецтехники.

Ранее на петербургском лакокрасочном заводе в Калининском районе произошло возгорание. Пожар начался на территории производственно-складского здания. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. МЧС привлекло к ликвидации пожара 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Ростов-на-Дону
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