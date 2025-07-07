Мощный пожар охватил здание склада в Екатеринбурге

Один из складов в Екатеринбурге охватил мощный пожар, сообщили представители МЧС РФ в своем Telegram-канале. Известно, что полыхает здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

По информации, предоставленной спасателями, произошло частичное обрушение кровли складского здания. В настоящий момент над тушением пожара работают 36 сотрудников МЧС. Задействовано 16 единиц спецтехники.

Ранее на петербургском лакокрасочном заводе в Калининском районе произошло возгорание. Пожар начался на территории производственно-складского здания. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. МЧС привлекло к ликвидации пожара 20 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Кроме того, пожар вспыхнул в торговом центре «Метрополис», расположенном в северной части Москвы. Как сообщили журналисты, из здания ТЦ на Ленинградском шоссе были эвакуированы люди. Источники в охране уточнили, что огонь разгорелся в помещении архива. Здание «Метрополиса» заволокло дымом.