Стало известно, когда Decathlon вернется в Россию Mash: магазины Decathlon вернутся в Россию в октябре 2023 года

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Магазины спортивных товаров Decathlon вновь откроются в России в октябре 2023 года, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По их словам, заведение получит новое название, также будет изменен ассортимент.

По данным Mash, первоначально в октябре откроются около 30–35 самых популярных отделений Decathlon в России. Среди возможных новых названий обсуждаются «Десятиборье», dec. и «ДК». Ассортимент в магазинах будет несколько изменен в связи с проблемами в поставках. Недостающие товары будут заменены аналогами от отечественных производителей.

Ранее сообщалось, что турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют приобрести российские активы французской сети Decathlon. По данным «Ведомостей», в настоящее время переговоры по потенциальной сделке уже ведутся. По словам гендиректора аналитической компании INFOLine Ивана Федякова, бизнес Decathlon в России оценивается в 13–15 млрд рублей.

Decathlon решил полностью продать бизнес в России после объявления военной операции на Украине в 2022 году.