Найден потенциальный покупатель активов Decathlon в России Владелец российского Reebok и собственник Dubai Mall могут выкупить активы Decathlon в РФ

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Турецкая компания FLO Retailing и ливанская Azadea Group планируют приобрести российские активы французской сети Decathlon, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров ритейлера. По информации издания, в настоящее время переговоры по потенциальной сделке уже ведутся.

Турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская компания Azadea ведут переговоры о покупке активов французской сети Decathlon в России, — рассказал собеседник издания.

Автор материала уточнил, что компании еще не определились с покупкой всей российской сети с перезапуском по модели франчайзинга, либо с закрытием части торговых точек.

Ранее The Bell (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что президент России Владимир Путин одобрил сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». По данным издания, кандидатов на покупку с президентом согласовывал советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин. В списке возможных покупателей называют главу «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, предпринимателя Алексея Мордашова и банк ВТБ.