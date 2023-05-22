The Bell: Путин согласовал сделку по продаже «Яндекса» The Bell: Путин одобрил сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

The Bell (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщает, что президент России Владимир Путин одобрил сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». По данным издания, кандидатов на покупку с президентом согласовывал советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин.

В списке возможных покупателей называют главу «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, предпринимателя Алексея Мордашова и банк ВТБ. Два источника предположили, что контрольный пакет примерно поровну поделят между всеми участниками консорциума.

Еще трое собеседников сказали журналистам, что список покупателей не окончательный.

Ранее сообщалось, что материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний. Новая структура будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд. В ее рамках продолжат работу на российском рынке бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных, но их международные части будут выделены в отдельные компании под управлением Yandex N.V.

До этого генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел против него персональные ограничительные меры. В пресс-службе компании отметили, что Волож не является контролирующим акционером и персональные санкции не коснутся Yandex N.V. и ее дочерних компаний. Совет директоров «Яндекса» также будет функционировать в обычном режиме.