Стало известно, исчезнут ли с прилавков сигареты British American Tobacco British American Tobacco пообещала передать новым хозяевам все марки сигарет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Группа Вritish American Tobacco (ВАТ) объявила о заключении сделки по продаже бизнеса в России и Белоруссии, сообщила пресс-служба компании.Отмечается, что все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса и потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами.

На протяжении всего процесса передачи бизнеса, равно как и после него, основными приоритетами нового собственника является непрерывность всех бизнес-процессов, обеспечение занятости всех сотрудников и выполнение инвестиционного плана, согласованного с Правительственной подкомиссией, — говорится в сообщении.

British American Tobacco является производителем сигарет марок Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также устройств для нагревания табака glo и стиков neo. Отмечается, что все марки останутся в собственности у российского бизнеса после завершения сделки.

Ранее сообщалось, что покупателем ВАТ стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента BAT Russia. Новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS Group.