Американская табачная компания объявила о продаже бизнеса в РФ и Белоруссии British American Tobacco объявила о продаже активов в России и Белоруссии

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Американская табачная компания British American Tobacco (BAT) объявила о продаже бизнеса в России и Белоруссии. В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что новым владельцем активов станет консорциум, возглавляемый членами управленческой команды BAT Russia. Продажа бизнеса может завершиться уже в течение месяца. Стоимость сделки не раскрывается.

После завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках, — говорится в заявлении BAT.

Отмечается, что после завершения сделки предприятия BAT будут называться ITMS Group. У компании есть фабрика «БАТ-СПб» в Санкт-Петербурге. В «БАТ Россия» также входит компания «Международные услуги по маркетингу табака», которая занимается маркетингом и продажами.

British American Tobacco является производителем сигарет марок Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява», а также устройств для нагревания табака glo и стиков neo. Отмечается, что все марки останутся в собственности у российского бизнеса после завершения сделки.

Ранее стало известно, что голландский пивоваренный концерн Heineken завершил продажу своих активов в России. В компании отметили, что сделка получила все необходимые одобрения. Новым владельцем 100% капитала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» стала группа «Арнест». Стоимость сделки составила €1.

Как заявил ранее Минфин, Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали деятельность в стране. В ведомстве подчеркнули, что для оставшихся зарубежных фирм будут созданы специальные условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга.