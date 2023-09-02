Юрист рассказал, как законно и безопасно закрыть бизнес в России Юрист Русяев: закрыть бизнес в РФ законно можно через банкротство или ликвидацию

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Закрыть юридическое лицо в России законно можно через добровольную ликвидацию, когда учредитель назначает ликвидатора и подается заявку в налоговую службу, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Вторым способом может быть процедура банкротства, когда компания не может погасить задолженность.

Ликвидировать юрлицо в России можно лишь двумя законными и безопасными путями. Первый способ — добровольная ликвидация, когда фирма закрывается сама, учредитель назначает ликвидатора, подает заявление в налоговую. Второй — процедура банкротства, когда у компании есть задолженность и погасить ее нечем, — сказал Русяев.

Он отметил, что есть и другие способы, но они более рискованные. Все они сводятся к продаже юридического лица новому владельцу и переоформлению компании на офшор. Но Русяев добавил, что вместе с юрлицом к новому собственнику переходят все права и обязанности компании.

Это может грозить бывшему владельцу подачей новым хозяином фирмы заявления в налоговую службу о найденных налоговых рисках или заявления о мошенничестве. В случае обнаружения нарушений бывший собственник может быть оштрафован или получить тюремный срок до 6 лет.

Ранее адвокат Виктория Данильченко заявил, что, согласно российскому законодательству граждане РФ, а также их дети, имеют право полностью сменить имя, фамилию и отчество. Юрист подчеркнула, что с соответствующим заявлением могут обратиться не только совершеннолетние, но и не достигшие возраста 14 лет.