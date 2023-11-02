Девушка погибла, четверо ранены в Донецке: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российским территориям. Накануне украинские войска атаковали Крым ракетами, а утром 2 ноября — беспилотниками. В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР погибла девушка, а в Белгородской области пострадал мужчина. В Токмакском районе Запорожской области обстрелам подверглись два населенных пункта. Новые подробности украинских атак — в материале NEWS.ru.

Шесть беспилотников пытались атаковать Крым

Утром 2 ноября российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в районе Крыма. Как уточнили в Минобороны РФ, один БПЛА удалось перехватить над Черным морем, а оставшиеся пять — над самим полуостровом.

Кроме того, накануне днем ВСУ атаковали полуостров ракетами. В Севастополе объявлялась воздушная тревога, которая продлилась более двух часов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что средства ПВО региона сбили семь ракет, направлявшихся в сторону Крыма. Две из них взорвались на земле в районе Арабатской стрелки. Разрушений зафиксировано не было, никто из мирных жителей не пострадал.

Девушка погибла при обстреле Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 47).

Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов, а именно Донецка, Луганского и Горловки, а также Ясиноватский район.

В результате повреждения получили девять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры в Донецке и Луганском. В Кировском и Петровском районах столицы ДНР ранения получили четыре мирных жителя.

Как сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, в результате обстрелов в Куйбышевском районе города погибла девушка 2001 года рождения. В момент прилета она находилась в автомобиле.

За последние 24 часа на Донецком направлении зафиксировали 15 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 155 миллиметров. Удары наносились в том числе кассетными боеприпасами. Также ВСУ предприняли попытку атаки беспилотником.

На Горловском направлении украинские войска 27 раз вели обстрелы из артиллерии и РСЗО. А на Светлодарском и Ясиноватском направлениях ВСУ наносили удары по одному разу из артиллерии калибра 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 168 различных боеприпасов.

Токмакский район Запорожья попал под обстрел ВСУ

Накануне во второй половине дня атаке со стороны украинской армии подвергся Токмакский район Запорожской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», в городе Молочанск в результате прилета повреждения получили несколько жилых домов. Никто при этом не пострадал.

В районе села Левадное украинскую ракету успели сбить средства ПВО. Обошлось без последствий на земле. Минобороны РФ информацию об обстрелах не комментировало.

ВСУ продолжали наносить артиллерийские обстрелы по другим населенным пунктам региона. Telegram-канал WarGonzo сообщил, что 2 ноября прилеты фиксировались в районах Вербового, Работино и Новопрокоповки. Российское военное ведомство эту информацию также не комментировало.

Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области

2 ноября ВСУ выпустили по городу Шебекино четыре снаряда РСЗО. В результате прилетов пострадал мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Повреждения получили две легковые машины и здания двух коммерческих предприятий.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обстрелы фиксировались и в других населенных пунктах. Так, по Щетиновке ВСУ выпустили 31 артиллерийский и 31 минометный снаряд, по Долгому — 16 артиллерийских и 20 минометных снарядов. Во всех случаях обошлось без последствий.

Также украинские войска обстреляли Середу (четыре прилета), Пороз (семь прилетов), Заречье-Первое (два прилета) и Казачье-Рудченское (шесть прилетов). В Новую Таволжанку ВСУ пять раз стреляли из танка. Жертв, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Кроме того, на Новую Таволжанку и Середу украинские беспилотники сбросили по одному осколочному боеприпасу. В районах населенных пунктов Новая Деревня и Батрацкая Дача российские средства ПВО сбили по одному БПЛА самолетного типа. Еще два дрона ликвидировали в районе Солнцевки. Обошлось без последствий на земле.

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