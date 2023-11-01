Убийцу 23-летней медсестры помиловали за участие в СВО в составе «Вагнера» 59.ru: в Чусовой после помилования вернулся убивший девушку боец «Вагнера»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер», который убил 23-летнюю медсестру в городе Чусовой Пермского края, получил помилование за участие в специальной военной операции и вернулся в родной город, сообщает портал 59.ru со ссылкой на источник. По информации издания, россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы, однако, находясь в колонии, он подписал контракт с ЧВК и отправился в зону боевых действий.

По действующим правилам, в случае если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой, — рассказал собеседник журналистов.

В издании напомнили, что амнистированный совершил преступление в августе прошлого года. Когда медсестра спросила у него дорогу к ближайшей остановке, он повел ее через лес. Заподозрив неладное, девушка ударила мужчину сумкой, но убежать не смогла. Она была изнасилована и убита, сообщает портал.

Как пишет 59.ru, суд признал мужчину виновным сразу по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Приговор огласили в феврале 2023 года. Он подавал апелляцию, но вердикт суда оставили прежним.

В конце октября в Новосибирске поймали пытавшегося убить медсестру пациента психбольницы. Мужчина, лечившийся от алкогольной зависимости, потребовал у медработника сотовый телефон. Женщина не разрешила сделать звонок, после чего он напал на нее и избил.