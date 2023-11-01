Атака ВСУ на Крым 1 ноября: что за дым на Крымском мосту, есть ли жертвы В Севастополе отменили воздушную тревогу, длившуюся более двух часов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские средства ПВО уничтожили множество воздушных целей в различных зонах Крыма, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Что за дым был на Крымском мосту и есть ли разрушения?

Атака ВСУ на Крым 1 ноября 2023 года

Около 07:00 по московскому времени «Рыбарь» написал, что на юге России введена ракетная опасность.

«К пусковому рубежу движутся три бомбардировщика Су-24М — носители крылатых ракет. На борту может быть до шести Storm Shadow/SCALP. Каким будет направление ударов, пока неясно, но с высокой долей вероятности это будет Крым и Севастополь. Крымский мост уже перекрыли для проезда. Учитывая последние попытки ударов, атака наверняка будет комбинированной с другими средствами поражения, как, например, противокорабельные „Нептуны“ и беспилотники», — сообщал источник.

Через некоторое время власти Крыма сообщили о массовых сообщениях о минировании государственных учреждений, школ, детских садов, техникумов, училищ.

«Как и предполагалось, три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP Су-24М вылетели с аэродрома Миргород. По южным территориям объявлена ракетная опасность. С мест сообщают о пролете шести ракет Storm Shadow над Пологами в Запорожской области в юго-восточном направлении на высоте 50 метров. Учитывая это, направлением возможного удара может быть Бердянск, юг Донецкой Народной Республики и восточная часть Крыма, включая Крымский мост», — написал «Рыбарь».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо около 12:50 мск заявил, что ВС РФ сбивают украинские ракеты, летевшие в сторону Крыма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали. На данную минуту ракетная опасность не миновала», — отметил глава региона.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные в Крыму ведут работу по уничтожению большого количества воздушных целей по всему полуострову. В городе работала воздушная тревога. Развожаев призвал всех соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях.

В 13:00 мск в Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась более двух часов. Информации о разрушениях, погибших и пострадавших не поступало.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что происходило на Крымском мосту 1 ноября 2023 года

Около 06:30 мск движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщал инфоцентр. Через некоторое время Михаил Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки. Автомобильную часть Крымского моста открыли через 50 минут после приостановки движения.

Около 10:50 мск воздушная тревога была снова объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Развожаев. Также перекрыли движение по Крымскому мосту. Очевидцы рассказали, что над ним стоял густой дым.

«Сильный дым над Крымским мостом. Движение транспорта по нему временно перекрыто. При этом точно неясно, что произошло. Дым похож на дымовую завесу. Возможно, на мосту проводят учения», — писала Baza.

Развожаев чуть позже сообщил, что в Севастополе над бухтой применили дымовую маскировку.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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