Глава Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги

Фото: Kremlin.ru

Михаил Развожаев

Воздушная тревога в Севастополе отменена, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Предупреждение об угрозе ракетной атаки действовало в течение двух часов.

Отбой воздушной тревоги! — сообщил Развожаев.

Глава города заявил об объявлении воздушной тревоги в Севастополе в 10:50 мск. Чуть позже Развожаев добавил, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными средств маскировки.

Незадолго до отмены воздушной тревоги губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях или в безопасных местах. Развожаев подчеркнул, что люди не должны находиться на открытом пространстве, поскольку в случае работы ПВО основную опасность могут представлять осколки сбитых снарядов.

Губернатор Севастополя сообщил, что российские военные вели работу по уничтожению большого количества воздушных целей в различных зонах на территории Крыма.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом заявил, что над территорией региона были сбиты семь ракет. По его словам, целью атаки ВСУ был Крым, большинство снарядов были уничтожены в воздухе, две ракеты сдетонировали в пустынном районе.