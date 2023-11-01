ВС России уничтожают большое количество воздушных целей над Крымом Развожаев сообщил об уничтожении большого количества воздушных целей над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные ведут работу по уничтожению большого количества воздушных целей над Крымом, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в Telegram-канале. По его словам, ликвидация проводится в различных зонах всего полуострова. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова, — написал Развожаев.

Он призвал граждан уйти с открытых пространств. В случае работы систем противовоздушной обороны основную опасность представляют падающие осколки, предупредил губернатор.

Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, — написал глава города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывчатку на бригаду энергетиков в Петровском районе Донецка. В результате атаки пострадал водитель. Первую помощь ему оказали коллеги, затем пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В Министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что специалисты предприятий не первый раз становятся целями атак ВСУ. Иногда это происходит и в жилых кварталах.