ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду энергетиков в Донецке Водитель бригады энергетиков пострадал при атаке ВСУ на Донецк

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника сбросили взрывное устройство на бригаду энергетиков в Петровском районе Донецка, сообщило Министерство угля и энергетики ДНР в своем Telegram-канале. По информации ведомства, в результате атаки пострадал водитель, он был доставлен в медицинское учреждение.

В 10:00 на бригаду энергетиков, выполняющих плановые работы в Петровском районе Донецка, с беспилотного аппарата был сброшен взрывоопасный предмет. Ранения получил водитель оперативно-восстановительной бригады Петровского Западного РЭС «Региональной энергопоставляющей компании». После оказания ему коллегами первой помощи пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что специалисты энергопредприятий не в первый раз сталкиваются с атаками со стороны ВСУ. Это происходит в том числе в жилых кварталах, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе региона. В результате атаки повреждения получили пять частных домовладений. В них выбиты стекла, посечены заборы, а также хозяйственная постройка и кровля одного из строений. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Старовойт.