Крымский мост временно перекрыли для автомобильного движения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост в Керчи

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова временно перекрыли, сообщил инфоцентр инфраструктурного объекта в Telegram. Водителей, которые оказались на мосту или в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — отметили в инфоцентре.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками, ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате атаки дронов были повреждены два пролета. Один из них, по направлению на Тамань, был полностью разрушен, второй же получил значительные повреждения, при этом опоры моста задеты не были. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 14 октября сообщил, что мост полностью восстановили. После этого движение по Крымскому мосту несколько раз перекрывали.

Позднее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук пригрозил уничтожить Крымский мост. Он добавил, что разрушать сооружение, чтобы «поднять настроение», нет смысла. По его словам, подрыв будет сделан тогда, «когда этого потребует ситуация».