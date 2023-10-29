На Крымском мосту частично перекрыли движение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Со стороны Керчи перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщает инфоцентр инфраструктурного объекта в Telegram. Граждан в зоне досмотра при этом просят сохранять спокойствие. Со стороны Тамани о перекрытиях не сообщается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сообщили в инфоцентре.

Движение было остановлено в 11:34 по московскому времени. Работа досмотровых пунктов при этом продолжается.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что разведка дронами в акватории Керченского пролива сможет максимально защитить Крымский мост от попыток атак ВСУ. Собеседник не исключил, что успехи в создании БПЛА есть и у госструктур, и у частных разработчиков. Он отметил, что Крымский мост находится практически на предельном для украинских крылатых ракет, включая поставленные Западом образцы, расстоянии. Также, по его словам, предотвратить атаку Киева на мост помогут гидрофоны.