Хуснуллин рассказал, как будут восстанавливать Крымский мост Хуснуллин заявил, что два пролета Крымского моста будут полностью заменены

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил NEWS.ru, что на Крымском мосту полностью заменят два пролетных строения. По его словам, мост получил серьезные повреждения, один пролет, по направлению на Тамань, разрушен, но опоры моста не повреждены.

Придется полностью менять два пролета, один, по направлению в Тамань, полностью разрушен, сейчас мы работаем над ним. Когда работы закончатся, перейдем к ремонту пролета в направлении Керчи, — заявил Хуснуллин.

Кроме того, он отметил, что из-за сильных повреждений пока сложно определить сумму, которая потребуется на ремонт моста.

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), он произошел в 03:05 мск. ЧП стало результатом атаки Вооруженных сил Украины с применением беспилотных надводных аппаратов. При взрыве погибли два человека — семейная пара, проживающая в Белгородской области, их 14-летняя дочь выжила, но получила ранения средней тяжести.

Вице-премьер Хуснуллин в свою очередь сообщил, что рядом с Крымским мостом появится временный мост протяженностью 250 метров, который будет использоваться для работы большегрузных кранов. Техника займется восстановлением поврежденного пролета автомобильного полотна.