Суд в Крыму вынес приговор участнику запрещенного нацбатальона Гражданина Украины в Крыму осудили на пять лет лишения свободы за участие в нацбатальоне

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Джанкойский районный суд Республики Крым приговорил к пяти годам лишения свободы 27-летнего гражданина Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Мужчину признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Джанкойский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в 2017 году добровольно вступил в организацию. По данным ведомства, обвиняемый в составе вооруженного формирования занимался проверкой лиц и транспорта на пунктах пропуска и охраной объектов батальона.

Ранее сотрудники ФСБ задержали члена украинского националистического батальона, который стоял во главе экстремистской ячейки «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана», участвовавшей в энергетической и водной блокаде Крымского полуострова. По версии следствия, обвиняемый вербовал в организацию новых членов для совершения преступлений и финансировал создание базы в Херсонской области.