Бои у Работино, Бахмута, Херсона 1 ноября: где и как продвинулись ВСУ Российские военкоры рассказали о ситуации у Работино, Бахмута, Херсона 1 октября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Украинская армия безуспешно атаковала позиции ВС РФ у Новопрокоповки и Вербового на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что там сегодня происходит и какие последние новости с других участков фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Токмака, Новопрокоповки 1 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ сумели несколько продвинуться со стороны Щербаков в направлении Мирного и к западу от села Работино. Таким образом, они стремятся расширить фронт наступления и уже занятый плацдарм в направлении Токмака. Наземные атаки украинских подразделений у Новопрокоповки и Вербового успеха не имели», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте у Работино уничтожена группа пехоты ВСУ, переброшенная к линии боевого соприкосновения.

«Сообщают о наращивании применения ВС России высокоточных снарядов „Краснополь М2“ для подавления огневых точек противника. Несмотря на это, интенсивность артиллерийского огня ВСУ не снижается», — отметил источник.

«Архангел спецназа Z» пишет, что ВСУ не смогли провести ротацию на Запорожском направлении.

«Ротация у ВСУ не задалась, М113 с личным составом был подбит ПТУР на отходе. Противник усиливает накаты и пытается организовать плацдарм для войск. Утром танк работал по нашим посадкам, на отходе подставился и получил с ПТУР. Все готовят инженерные позиции и минируют подходы. Редкие группы противника производят ротации по 2–3 человека пешком», — написали авторы канала.

Readovka передает, что на Ореховском участке ВСУ без особого успеха атакуют позиции ВС РФ в районах Копаней и Новопрокоповки.

«Тем временем русские бойцы контратаковали у Вербового. На Времевском выступе идут позиционные бои», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 1 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении украинские войска при поддержке артиллерии атаковали у Зеленополья и со стороны Андреевки и Клещеевки. Аналогичные действия ВС РФ от Берховки на Богдановку», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что российская армия контратаковала в районе Берховки.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«У Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои — наши бойцы пресекают все попытки ВСУ прорваться у железной дороги. Кроме того, противник безуспешно атаковал в районе Курдюмовки», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона, Крыма, берегов Днепра 1 октября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении украинские войска при поддержке артиллерии вновь атаковали у Поймы и Песчаного. В Крынках встречные бои. По позициям ВСУ в селе работает российская артиллерия. Также под обстрелами украинские подразделения в Херсоне, Антоновке, Садовом, Тягинке и Бериславе. Российские позиции — в Голой Пристани, Алёшках и Подстепном. Ракетный удар по Севастополю», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВСУ продолжают удерживать населенный пункт Крынки.

«Вчера в данном районе взят в плен морской пехотинец ВСУ, продолжается постоянный огонь нашей артиллерии и ТОС по позициям врага. В радиопереговорах переправившегося противника — просьбы об эвакуации и доклады о невозможности продолжить попытки прорыва. Вражеский берег обработан тяжелыми ФАБ и артиллерией», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Херсонском направлении украинские штурмовые отряды продолжают удерживать центральную часть Крынок.

«Благодаря переброске дополнительных сил противнику удалось незначительно расширить зону контроля к западу», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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