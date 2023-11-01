«У Путина получится»: в США рассказали о судьбе Украины без помощи Запада Остин: Украина проиграет в случае прекращения поддержки стран Запада

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Ллойд Остин

Украина проиграет, если прекратится поддержка со стороны Запада, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, которые приводит военное ведомство США, администрация президента страны Джо Байдена желает продолжения контрнаступления ВСУ зимой. Кроме того, Остин и госсекретарь Энтони Блинкен направили прошение сенатскому комитету по ассигнованиям о выделении $106 млрд для финансирования планов по обеспечению безопасности границ Украины, Израиля и США.

Я гарантирую, что без нашей поддержки у Путина все получится, — сказал Остин.

Ранее обозреватель Politico Лара Селигман заявила, что Киев умоляет США о новых поставках оружия. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе передал американским властям «список пожеланий», который включал в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ.

Белый дом изначально планировал принять общий пакет на $106 млрд, в который входила бы помощь Израилю, Украине и Тайваню, однако республиканцы выступили против такого решения.

Бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Украине требуется гораздо больший объем помощи, нежели Израилю, и призвал США не тратить слишком много денег на ближневосточное государство.