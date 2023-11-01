«Украина умоляет»: в США рассказали о новой просьбе Киева Politico: Киев умоляет США поставить больше оружия

Фото: МО Украины

Киев умоляет США о новых поставках оружия, заявила обозреватель Politico Лара Селигман. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе передал американским властям «список пожеланий», который включал в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ.

Украина умоляет США увеличить поддержку, — подчеркнула журналистка.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий заявил, что намерение республиканцев США оказать экстренную помощь Израилю может оказаться неприятной новостью для Украины, которой теперь придется разделить объемы военной поддержки. По словам эксперта, в настоящий момент Киев полностью зависит от помощи Запада и поставки Тель-Авиву в отдельном пакете значат лишь одно — Украине достанется меньше.

Белый дом изначально планировал принять общий пакет на $106 млрд, в который входила бы помощь Израилю, Украине и Тайваню, однако республиканцы выступили против такого решения. По мнению Дробницкого, будущий проект помощи Украине могут объединить в пакет с помощью Тайваню и укреплением южной границы США, чтобы удовлетворить Республиканскую партию. При этом бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Украине требуется гораздо больший объем помощи, нежели Израилю, и призвал США не тратить слишком много денег на ближневосточное государство.