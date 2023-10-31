Политолог рассказал, как помощь США Израилю отразится на поставках Украине Американист Дробницкий: решение помочь Израилю станет неприятностью для Киева

Фото: МО Украины

Намерение республиканцев оказать экстренную помощь Израилю может оказаться неприятной новостью для Украины, которой теперь придется разделить объемы военной поддержки, заявил NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, в настоящий момент Киев полностью зависит от помощи Запада.

Поставки Израилю в отдельном пакете — плохой сигнал для Киева. Чем меньше западной помощи, тем меньше Украина. Киев полностью зависит от финансовых поступлений стран Запада. Военные поставки, прежде всего американские, также играют большую роль для ВСУ. Вооружения украинского производства не хватит, чтобы сопротивляться. Важно понимать, что это война России не с Украиной, а с НАТО, — заявил Дробницкий.

Американист отметил, что Белый Дом изначально планировал принять общий пакет на $106 млрд, в который входила бы помощь Израилю, Украине и Тайваню, однако республиканцы выступили против такого решения. По мнению Дробницкого, будущий проект помощи Украине могут объединить в пакет с помощью Тайваню и укреплением южной границы США, чтобы удовлетворить Республиканскую партию.

Республиканцы ассоциируют Байдена и коррупционную деятельность его семьи с Украиной. По сути, они правы — президент США старается активно поддерживать Киев, выделять ему деньги и снаряды. Военные поставки при Байдене продолжатся за счет складов армии США, а это нарушение закона. Впрочем, поставки не будут особо большими, потому что Вашингтон не планирует сокращать снабжение своих баз за границей, — сказал Дробницкий.

Ранее в палату представителей Конгресса США внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. В документе не учитываются другие запросы американского президента Джо Байдена — на поддержку Украины и Тайваня.