В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю без учета Украины В Конгресс США внесли законопроект о помощи Израилю на $14 млрд

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В палату представителей Конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд, сообщает The Hill. Согласно данным издания, в документе не учитываются другие запросы американского президента Джо Байдена — на поддержку Украины и Тайваня.

Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», а также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч». Конгресс рассмотрит законопроект до 1 ноября.

Ранее бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Украине требуется гораздо больший объем помощи, нежели Израилю, поэтому США не следует тратить слишком много денег на еврейское государство — по его мнению, Тель-Авиву будет достаточно нескольких миллиардов долларов. Он напомнил, что ранее Вашингтон уже выделял финансовые средства Израилю.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание западных союзников от потребностей и нужд его собственной страны. При этом он подчеркнул, что проигрыш недопустим ни в одном из конфликтов, потому что все в мире, по его мнению, «взаимосвязано».