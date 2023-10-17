В США сравнили объемы помощи Украине и Израилю Экс-посол США Фридман: Украине требуется несравнимо большая помощь, чем Израилю

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине требуется гораздо больший объем помощи, нежели Израилю, поэтому США не следует чрезмерно тратиться на еврейское государство, заявил телеканалу Fox News бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман. Он напомнил, что ранее Вашингтон уже выделял средства Израилю.

Конечно, им (Израилю. — NEWS.ru) это нужно. Но это не сравнить с Украиной, — сказал экс-посол.

По его мнению, еврейскому государству будет достаточно одного — трех миллиардов долларов.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что кризис на Ближнем Востоке не должен отвлекать внимание Запада от ситуации в его стране. При этом он отметил, что ни в одном из конфликтов нельзя проиграть.

Ранее президент США Джо Байден высказался о возможности Вашингтона поддерживать как Израиль, так и Украину. Он назвал США «незаменимым государством», способным обеспечить международную безопасность. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, сообщил, что Белый дом собирается запросить у Конгресса США более $2 млрд на помощь Украине, Израилю и на другие нужды.