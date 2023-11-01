Бои у Авдеевки 1 ноября: чей террикон, АКХЗ, какие последние новости Российские военкоры рассказали, что сейчас происходит у Авдеевки

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Артиллерист ВС РФ ведёт огонь из 152-мм гаубицы «Мста-Б»

ВС РФ и ВСУ ведут встречные бои у Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), передает WarGonzo. Что сейчас там происходит и какие еще новости об СВО?

Ситуация у Авдеевки 1 ноября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели наступательные действия в Марьинке, у города Красногоровка, Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки). Встречные бои у террикона рядом с Авдеевским коксохимом. ВС РФ после артобстрелов атаковали позиции ВСУ у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — передает WarGonzo.

Readovka пишет, что на Авдеевском участке бойцы ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать у террикона.

«К тому же русская армия продвинулась в районе Северного, а также Первомайского. В Марьинке без изменений. У Новомихайловки есть продвижение в направлении насосной станции», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Авдеевском участке российские войска отразили несколько контратак ВСУ в направлении золоотвала (террикона).

«Для усиления группировки украинское командование перебросило под Авдеевку танки Leopard с Ореховского участка. Однако буквально на следующий день один из них был поражен», — отметили авторы канала.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что ВС РФ продолжили наступательные операции под Авдеевкой и добились подтвержденных успехов, продвинувшись к юго-западу от Авдеевки и к юго-западу от Красногоровки.

«На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои на северном фланге у террикона. Информация о начале штурма промзоны Авдеевского коксохимического завода оказалась преждевременной, идет выполнение ВС России подготовительных задач. Сокращаются логистические возможности ВСУ: одной из немногих дорог для снабжения группировки врага остается путь через н. п. Орловка», — пишут «Два майора».

Фото: МО РФ

Боец ВС РФ с позывным Вожак рассказал, что сейчас происходит на Авдеевском направлении.

«День двадцать второй. На нашем участке без существенных изменений. Идут позиционные бои, работают танки, арта, дроны. Все так же ищем блиндажи противника, находим, уничтожаем. Основные события, конечно, на севере. Есть информация, что наши начали штурм АКХЗ, о результатах мне пока неизвестно. Террикон наш, но ВСУ постоянно отрабатывают по нему из минометов. Когда возьмем коксохимический завод, дело пойдет быстрее. Потери у противника большие, о чем он сам регулярно пишет в „Телеге“. Я пока нахожусь в роте, рана заживает понемногу. Сражение продолжается, бои не стихают. Держим кулаки за северную группировку. Мой позывной — Вожак. Победа будет за нами!» — написал он.

«На Авдеевском направлении — очередной день с попыткой идти вперед. Наши подразделения продвигаются по серой зоне с рубежей Красногоровки и Водяного. Темпы невелики. Противник артиллерии не жалеет. Потери. Идет сражение за каждый сантиметр. В бой вводятся резервы, техника. Задача все та же, что и месяц, год, девять лет назад — отбросить врага от Донецка, прекратить террор укронацистов на территории России», — сообщил военкор Юрий Котенок.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

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