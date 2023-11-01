Украина умоляет США дать оружие: новости СВО на утро 1 ноября Politico: Киев умоляет США о новых поставках оружия

Фото: Cpl. Austin Molla/defense.gov

Киев умоляет США о новых поставках оружия, заявила обозреватель Politico Лара Селигман. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе передал американским властям «список пожеланий», который включал в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 31 октября, читайте в материале NEWS.ru.

На ВСУ открыли охоту, в США забили тревогу

Вооруженные силы Украины беспомощны перед российскими авиаударами, пишет Kyiv Independent. Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк заявил изданию, что российская авиация наносит удары с «полной безнаказанностью» и причина тому — отсутствие у ВСУ поддержки с воздуха. По его словам, из-за нехватки собственной авиации ВСУ становятся «добычей» для ВС РФ.

Вашингтон не позволит закончиться конфликту на Украине, хотя «война окончена», заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру. По мнению Макгрегора, на Украине нет ничего, «кроме коррупции и криминала», однако Запад закрывает на это глаза. Из-за политики Вашингтона украинцы гибнут «ни за что», отметил Макгрегор. Бои ведутся уже безо всякой цели, заключил полковник.

Киев хочет больше жертв, причина провала контрнаступления ВСУ

Украинская армия, потерпев множество неудач на фронте, теперь старается поразить как можно больше объектов инфраструктуры и добивается большего количества жертв среди гражданского населения, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, также ВСУ проводят повторные обстрелы мест, на которых работают спасатели и медики.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Военные ВСУ считают, что контрнаступление в зоне спецоперации провалилось из-за нехватки боеприпасов, сообщил посетивший территорию боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр. По его словам, об этом говорят поголовно все в рядах украинской армии.

Раненые журналисты, жертвы обстрела ВСУ Донецка, атака украинских дронов

Съемочная группа «Известий» в Донецке попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга. Трое корреспондентов в настоящий момент находятся в больнице. Ранение, в частности, получил журналист Евгений Быковский.

Оператор телеканала «Звезда» пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Звезды». Он получил осколочное ранение.

В результате обстрела со стороны ВСУ Буденновского района Донецка погибли два человека, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, один из них — сотрудник МЧС. Еще 12 граждан получили ранения разной степени тяжести, в том числе два сотрудника МЧС и три журналиста.

Российская система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА должны были осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

Читайте также:

Почему раненые участники СВО не получают выплаты: какой размер, кому дают

«Что-то сломалось»: военкор рассказал о положении ВСУ в районе Работино

«Все потеряно»: в США раскрыли судьбу переданных ВСУ западных танков