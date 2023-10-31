Украине грозит снарядный голод: новости СВО к вечеру 31 октября Военэксперт Матвийчук заявил о дефиците снарядов у армии Украины из-за Израиля

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут в скором времени столкнуться с катастрофической нехваткой боеприпасов, в частности артиллерийских 155-мм снарядов, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это связано со сменой приоритетов стран Запада, отправляющих боеприпасы Израилю. Офицер подчеркнул, что США и ЕС не смогут обеспечить оружием сразу две страны.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 31 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска отражают атаки штурмовиков ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России отразили пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в ходе боя противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, а также четыре танка, в том числе два Leopard.

На Краснолиманском направлении украинские войска также предприняли попытку штурма российских позиций. Армии России удалось отразить все три атаки штурмовых групп. Потери ВСУ на данном направлении составили до 250 человек. Также были уничтожены две бронемашины, танк, два пикапа и две американских артиллерийских системы М777.

В Минобороны РФ подчеркнули, что на Донецком направлении противник использует бронетехнику иностранного производства. В ходе столкновений с украинскими подразделениями российские военнослужащие уничтожили две БМП Bradley, три танка, американские гаубицы M198 и M119, а также польскую САУ Krab. Потери личного состава ВСУ составили до 170 человек.

Украинская армия теряет авиацию и иностранные ракеты

Средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили МиГ-29 и Ми-8 украинских ВВС. Цели были поражены неподалеку от населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области. Также были уничтожены 33 БПЛА.

Системы ПВО перехватили восемь ракет Storm Shadow, переданных Киеву западными партнерами. Кроме того, были сбиты шесть реактивных снарядов, выпущенных противником из РСЗО HIMARS.

Фото: МО Украины

Российские бойцы расширяют плацдарм в районе Авдеевки

Военнослужащие ВС РФ смогли расширить плацдарм в районе, расположенном к западу от населенного пункта Красногоровка. Также подразделения российской армии атаковали позиции ВСУ к югу от Авдеевки. Telegram-канал WarGonzo отмечает, что линия боевого соприкосновения не претерпела значительных изменений.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщили, что Вооруженным силам России удалось провести ряд успешных наступательных операций на линии Купянск — Сватово — Кременная, в районе Артемовска и Авдеевки. В настоящее время российские подразделения продвигаются по направлению к Авдеевскому коксохимическому заводу, отметили эксперты. Командование ВСУ перебрасывает в зону боевых действий элитные части, обученные под руководством инструкторов НАТО, однако они несут потери в живой силе и технике.

Солдаты 47-й бригады ВСУ «умеют умирать»

Военные 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ доказали, что «умеют умирать», выполняя приказы начальства, заявил репортер Александр Сладков. По его словам, они готовы идти вперед, но так и не добились глобальных успехов в ходе боев.

По мнению Сладкова, переброска военных 47-й бригады к Авдеевке свидетельствует о плохом положении ВСУ на данном направлении. Репортер считает, что в конечном счете украинским войскам не удастся перехватить инициативу у армии России.

Истребители Су-57 получат новую крылатую ракету

Российские инженеры спроектировали новую крылатую ракету большой дальности (КРБД), которую будут устанавливать на истребители Су-57. По данным источников РИА Новости, эти снаряды отличаются меньшими габаритами по сравнению с другими КРБД. Этого удалось достичь благодаря идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновке.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник отмечает, что Су-57 — один из лучших истребителей пятого поколения в мире. По его словам, он превосходит американские F-22 и F-35 благодаря установке самого современного оборудования и вооружений. Они позволяют истребителю обнаружить самолет противника и уничтожить его, не входя в зону поражения.

В Польше заявили о планах США подтолкнуть Украину к поражению

Страны Запада заинтересованы в поражении Украины с самого начала специальной военной операции, заявил обозреватель издания Onet Витольд Юраш. По его словам, на это указывает решение правительства США не передавать Киеву системы вооружений, способные склонить чашу весов в пользу ВСУ. Кроме того, американские политические элиты не могут достичь консенсуса в вопросе оказания помощи Украине, отметил Юраш.

По мнению Юраша, провал контрнаступления ВСУ может быть желаемым исходом для стран НАТО. При этом он допустил, что поражение украинских войск было запланировано Пентагоном.

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