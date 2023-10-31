Почему раненые участники СВО не получают выплаты: какой размер, кому дают В ГД РФ объяснили, почему некоторые участники СВО остались без выплат за ранения

Фото: МО РФ

Депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале заявил, что не все получившие ранения в зоне проведения спецоперации военнослужащие вовремя получают необходимые выплаты. Почему так происходит?

Что рассказал Иванов про «бюрократические затяжки»

Парламентарий сообщил о двух военнослужащих, которые были ранены в начале года, но так до сих пор и не получили положенные им денежные выплаты.

«Суть проблемы. Изначально, когда парни получили ранения, их воинские части находились в одном военном округе. Пока проходили лечение, их части расформировали, и они стали числиться в других частях в других военных округах. Потом процесс повторился, и в итоге они оказались в третьем военном округе», — пояснил он.

После этого, по словам Иванова, начались «бюрократические затяжки», потому что для издания приказа о выплате необходимо получить подтверждение, что деньги бойцы ранее не получали.

«Один военный округ спрашивает у другого. Там переспрашивают. И так далее. Это „общение“ между округами тянется месяцами. Пытаюсь ускорить дело депутатским запросом. Идет со скрипом. Честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой инерцией», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что занимается данным вопросом. По его словам, российские военнослужащие получат положенные им денежные средства.

Фото: МО РФ

Какие выплаты положены раненым бойцам в зоне СВО

3 января президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военнослужащих в зоне СВО.

В случае гибели военного, сотрудника МВД или представителя Росгвардии в зоне проведения спецоперации его родственники получат выплаты по пять миллионов рублей. Если боец получил ранение, контузию или другую травму, его семья получит три миллиона рублей. Отмечается, что выплата положена за каждое ранение (если их было несколько в период участия в СВО).

Также некоторые регионы приняли свои нормативные акты, согласно которым, раненым бойцам полагаются региональные выплаты: участникам СВО из Брянской области положено от 100 000 до 400 000 рублей (исходя из тяжести ранения), бойцы из Астраханской области могут получить от 250 000 до 500 000 рублей, в Москве раненые участники СВО получают от региона от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Как получить денежную выплату после ранения в зоне СВО

После прохождения лечения в госпитале Минобороны РФ военнослужащему в трех экземплярах выдается справка о получении им травмы, увечья или контузии. Военнослужащий должен предоставить командиру своей воинской части рапорт на получение единовременной выплаты, а также справку о ранении. После этого командир воинской части принимает решение о выплате. В отношении граждан, уволенных с военной службы, о назначении либо об отказе в их назначении решение принимает военный комиссар субъекта Российской Федерации по месту жительства.

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