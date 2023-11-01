«Бесчеловечно»: Гагин рассказал, что сделали ВСУ после неудач в зоне СВО Гагин: после неудач на фронте ВСУ стараются поразить гражданское население

Фото: МО Украины

Украинская армия, потерпев множество неудач на фронте, теперь старается поразить как можно больше объектов инфраструктуры и добивается большего количества жертв среди гражданского населения, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, также ВСУ проводят повторные обстрелы мест, на которых работают спасатели и медики.

Удары по городу (Донецку) связаны с активизацией боевых действий на донецком направлении. Противник, не добиваясь каких-то серьезных успехов на фронте, старается поразить именно гражданское население и гражданскую инфраструктуру. На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от режима Зеленского, — отметил Гагин.

В начале октября Гагин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно проводит эскалации конфликта для получения новых денежных вливаний. Ранее фоном для предстоящих переговоров с западными странами по этому поводу стали неудачная попытка высадки украинского спецназа в Крыму и взрыв в Купянском районе Харьковской области, в результате чего киевскому главе удалось «выклянчить новый транш помощи от Испании и продолжить эскалацию конфликта», заключил Гагин.