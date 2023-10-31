Российские журналисты пострадали при обстреле Донецка Трое корреспондентов «Известий» ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк, журналист «Известий» Евгений Быковский (справа), пострадавший в результате обстрела города со стороны ВСУ

Съемочная группа «Известий» в Донецке попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале медиахолдинга. Трое корреспондентов в настоящий момент находятся в больнице. Степень тяжести их ранений не уточняется.

В свою очередь ТАСС пишет, что ранение, в частности, получил журналист Евгений Быковский. Его доставили в одну из больниц города.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщал, что в Буденовском районе Донецка вспыхнул крупный пожар. По его данным, возгорание началось после попадания снаряда. Официальной информации о происшествии нет.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что в 19:18 Донецк был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО.

29 октября отмечалось, что ВСУ за сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский. Кроме того, украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Украинские бойцы применяли артиллерию и ракетные системы залпового огня.

Кроме того, как передавали в СЦКК, в результате атаки по Донецку ВСУ 26 октября пострадали два человека. Уточняется, что в Калининском районе ранения получил мужчина 1978 года рождения. Помимо этого, ВСУ повредили три многоквартирных дома, автомобили и газопровод.