«Становятся добычей»: в Киеве рассказали, кто открыл охоту на солдат ВСУ Kyiv Independent: ВСУ не могут бороться с ударами России из-за нехватки авиации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины беспомощны перед российскими авиаударами, сообщает Kyiv Independent. В издании подчеркнули, что из-за нехватки собственной авиации ВСУ становятся «добычей» ВС РФ.

Без поддержки авиации солдаты становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами, — заявили авторы материала.

Отставной полковник ВСУ Сергей Кивлюк в беседе с изданием подтвердил эту информацию. По словам военнослужащего, российская авиация наносит удары с «полной безнаказанностью», и причина тому — отсутствие у ВСУ поддержки с воздуха.

Ранее посетивший территорию боевых действий корреспондент CNN Нил Хауэр сообщил, что военные ВСУ называют причиной провала контрнаступления в зоне специальной операции нехватку боеприпасов. По словам журналиста, об этом говорят поголовно все в рядах украинской армии.

Аналогичное высказывание сделал польский писатель Щепан Твардох, побывавший в зоне СВО. Он сообщил, что украинские солдаты нелестно отзываются о своем президенте и других политиках. По его словам, из всех представителей украинской власти уважением военных пользуется только главком ВСУ Валерий Залужный, о других же зачастую можно услышать «вульгарные» выражения. При этом большинство военнослужащих не хотят сражаться, а те, что хотят, не представляют, как можно одержать победу в условиях нехватки боеприпасов.