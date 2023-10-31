«Что-то сломалось»: военкор рассказал о положении ВСУ в районе Работино Сладков заявил, что у ВСУ «что-то сломалось» под Работино

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступать в районе населенного пункта Работино, но менее активно, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российские силы дают противнику отпор, тем не менее он продолжает предпринимать попытки атаковать.

Район Работино. Мне кажется, у противника что-то сломалось, и они продолжают наступать не так активно, как в июне этого года, тем не менее идут то пешком, то с техникой, получают дозу огня, отходят, снова возвращаются, — пишет репортер.

Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы России провели успешную контратаку в районе села Работино в Запорожской области. По его данным, ВСУ потеряли около 40 человек убитыми. Также он добавил, что отбито пять атак украинской армии на Времевском направлении. Там потери ВСУ составили около 130 человек.

Тем временем в США признают, что российские войска уничтожили почти пятую часть переданных Киеву танков Leopard 2. По словам военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, западную технику ВС России громят в том числе из ракетного комплекса «Корнет». Большое количество переданных танков уничтожено именно на Запорожском направлении.