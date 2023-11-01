«Что-то происходит»: в США забили тревогу из-за происходящего на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не дадут закончиться конфликту на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вашингтон не позволит закончиться конфликту на Украине, хотя «война окончена», заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру. По мнению Макгрегора, на Украине нет ничего, «кроме коррупции и криминала», однако Запад закрывает на это глаза.

Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так, — заявил экс-советник.

Из-за политики Вашингтона украинцы гибнут «ни за что», отметил Макгрегор. Бои ведутся уже безо всякой цели, заключил полковник.

Ранее отставной офицер Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик заявил, что ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны. По словам военного, в Киеве напрасно не прислушиваются к предупреждениям западных СМИ о ее неприступности.

До этого похожую точку зрения высказал Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, который сообщил, что Киев больше не может продолжать сопротивление. По его мнению, действующий глава страны Владимир Зеленский является «потерянной фигурой». Соскин подчеркнул, что на фронте не хватает людей: погибших некем заменить, потому что украинцы обоснованно не хотят отправляться в зону боевых действий.