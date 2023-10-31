В США назвали тактику ВСУ ошибочной Экс-морпех Берлетик: ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны

Фото: МО Украины

ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую линию обороны, заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По словам военного, в Киеве напрасно не прислушиваются к предупреждениям западных СМИ о ее неприступности.

Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам со стороны Украины. После она принимает контрмеры и возвращает утраченные территории. Так и происходит уже больше четырех месяцев, — отметил он.

Ранее Олег Соскин, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы, сообщил, что Киев больше не может продолжать сопротивление. По его мнению, действующий глава республики Владимир Зеленский является «потерянной фигурой». Соскин подчеркнул, что на фронте не хватает людей: погибших некем заменить, потому что украинцы обоснованно не хотят отправляться в зону боевых действий.

До этого военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские войска уничтожили почти пятую часть переданных Киеву танков Leopard 2. По его словам, западную технику ВС России громят в том числе из ракетного комплекса «Корнет».