«Все потеряно»: в США раскрыли судьбу переданных ВСУ западных танков Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС РФ

Фото: NATO

Российские войска уничтожили почти пятую часть переданных Киеву танков Leopard 2, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, западную технику ВС России громят в том числе из ракетного комплекса «Корнет».

Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Но эти запасные танки могут появиться нескоро: русские выводят из строя боевые машины ускоряющимися темпами, — пояснил Экс.

Кроме того, как отмечает эксперт, российская армия уничтожила шведский танк Strv 122, который является одним из наиболее защищенных в мире.

Он пояснил, что большинство потерь Leopard 2 произошло в результате одного-двух подрывов мин и дронов, начиненных взрывчаткой. При этом Strv 122 пал жертвой опытной команды, запустившей тяжелую противотанковую ракету, предположительно, из «Корнета», считает Экс.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео уничтожения расчета украинского танка на Купянском направлении. По его словам, боевую машину поразил расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

До этого авторы журнала Military Watch Magazine сообщали, что различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет» способны нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней. По мнению журналистов, ПТРК «Корнет» способен обезвредить любой танк, изготовленный на Западе. Авторы публикации обосновали такой вывод недавним уничтожением британского танка Challenger 2 на Украине.