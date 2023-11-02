Гладков: житель Шебекино попал в реанимацию после обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области 1 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчину прооперировали, он находится в крайне тяжелом состоянии. По словам Гладкова, по Шебекино были выпущены четыре снаряда.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 4 снаряда из РСЗО «Град». Есть пострадавший — после операции мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, — сообщил Гладков.

Также, по словам губернатора, обстрелам подверглись такие села Шебекинского района, как Новая Таволжанка, Середа и Муром, хутор Балки и многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино». ВСУ применили в том числе беспилотники. В результате обстрелов пострадавших нет.

Накануне Гладков сообщал о ракетном ударе ВСУ по территории промышленного предприятия в Шебекино. По его словам, был поврежден один корпус, на месте ЧП работали аварийные и оперативные службы. В результате обстрела пострадал мужчина, который находился на парковке. Он получил ранения верхних и нижних конечностей.

До этого стало известно о гибели 22-летней жительницы Куйбышевского района Донецка, который обстреляли солдаты ВСУ. В это время девушка находилась в автомобиле.