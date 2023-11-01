Стало известно о погибшей во время обстрела Донецка со стороны ВСУ Кулемзин: во время обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла девушка 22 лет

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Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. В результате атаки погибла мирная жительница. Ей было 22 года. По словам главы города, в момент обстрела она находилась в автомобиле.

В Куйбышевском районе по улице Ленкоранской попала под обстрел в автомобиле и погибла девушка 2001 года рождения, — написал Кулемзин.

Ранее сообщалось об обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны украинской армии. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, часть снарядов разорвалась на территории промышленного предприятия. Повреждения получил один корпус.

Губернатор добавил, что в результате атаки пострадал один человек. Мужчина находился на парковке около предприятия. Он был госпитализирован, его состояние оценивают как средней степени тяжести.

До этого Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду энергетиков в Петровском районе Донецка. Сотрудники выполняли плановые работы, когда с беспилотного летательного аппарата на них упал снаряд. Ранения получил водитель бригады, первую помощь ему оказали коллеги. В ведомстве отметили, что сотрудники не в первый раз сталкиваются с атаками со стороны ВСУ.