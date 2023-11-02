Милонов предложил учредить в России День участника СВО

Фото: МО РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением учредить День участника специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале парламентария. По его словам, данный праздник направлен на патриотическое воспитание граждан, считающих участников СВО примером «живого патриотизма» и готовности сражаться за интересы своей страны.

Милонов отметил, что в России существует несколько памятных дат, посвященных важным историческим событиям. По его словам, День участника СВО может стать одним из таких праздников, так как специальная военная операция также является событием особой значимости. Учреждение этого праздника не только поспособствует патриотическому воспитанию населения, но и отдаст дань памяти тем, кто погиб в ходе выполнения воинского долга, считает депутат.

В начале октября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также предложил учредить в России новый праздник — День ветеранов боевых действий. Он напомнил, что в России проживают более двух миллионов таких граждан, однако памятного дня, посвященного участникам локальных вооруженных конфликтов, не учреждалось. Нилов предлагает установить этот праздник 1 июля.