В Госдуме предложили учредить в России новый праздник Депутат Нилов: в Госдуме предложили учредить День ветеранов боевых действий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня в России более двух миллионов ветеранов боевых действий, но единого памятного дня, посвященного участникам локальных вооруженных конфликтов, в стране пока нет, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В связи с этим, по его словам, в ближайшее время планируется внесение в Госдуму законопроекта об установлении 1 июля Дня ветеранов боевых действий.

Это люди, которые выполняли и выполняют свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни. Законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе, — отметил депутат.

Кроме того, по его словам, сегодня число ветеранов боевых действий пополняют участники специальной военной операции на Украине, поэтому новый памятный день будет также иметь особое патриотическое значение.

По словам авторов инициативы, в истории страны 1 июля не происходило значительных военных событий, поэтому такой обособленный день объединит ветеранов самых разных боевых действий, без учета специфики.

Как указывает издание, день ветеранов боевых действий стали неформально отмечать в начале XXI века. В Москве, к примеру, они собираются 1 июля на Поклонной горе, где возлагают цветы к мемориалу воину-интернационалисту. Неофициально праздник отмечают и в ряде других регионов, а в Московской области он утвержден региональным законом.

Ранее стало известно о создании при Министерстве обороны России специализированной комиссии, которая будет выдавать удостоверения участников СВО бойцам ЧВК «Вагнер». Благодаря такой комиссии бойцы смогут оперативно получать документы.