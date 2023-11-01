Вынесен приговор расстрелявшему медработников военнослужащему ВСУ Суд приговорил бойца ВСУ к 27 годам тюрьмы за расстрел двух медработников

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Российский суд приговорил военнослужащего Государственной пограничной службы Украины Сергея Ростовского к 27 годам колонии строгого режима за убийство двух врачей, сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале. В марте прошлого года в Мариуполе солдат сделал не менее семи прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в супружескую пару медицинских работников.

Следствием и судом установлено, что 26 марта 2022 года Ростовский, располагаясь совместно с иными военнослужащими ВФУ на боевой позиции в Мариуполе, обнаружил мотороллер, на котором передвигались два человека, не принимавших участия в вооруженном конфликте. Полагая, что они поддерживают СВО, оказывают содействие вооруженным силам ДНР и РФ, занимают пророссийские позицию и взгляды, Ростовский произвел в них не менее семи прицельных выстрелов из огнестрельного оружия, — говорится в сообщении.

Осужденный являлся членом нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух лиц по мотивам политической и идеологической ненависти. Свою вину в содеянном боец ВСУ полностью признал.

Ранее в Крыму был приговорен к пяти годам лишения свободы 27-летний гражданин, являющийся членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Мужчина добровольно присоединился к группировке в 2017 году.